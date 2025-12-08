Россиянам запретят вывозить из страны наличные рубли

Об этом рассказал зампред правительства РФ Александр Новак По его словам, бесконтрольный вывоз наличных рублей и золота будет запрещен в 2026 году. Россиянам запретят вывозить золотые слитки свыше 100 грамм на человека. Отмечается, что эти меры входят в план «обеления» экономики по поручению Путина, поскольку ранее россияне вывезли 20-25 тонн золота, замещавшего валютные потоки. Планируется также ужесточить контроль за товарами из ЕС, самозанятыми, криптовалютой и нелегальными кредитами.

