Россиянам рассказали, как правильно выбрать красную икру

В Роспотребнадзоре напомнили, что натуральную икру получают только из лососевых пород рыбы. Икринки должны быть одинакового размера, гладкими, с характерным блеском и нежной консистенцией, слегка лопающейся при нажатии. Отдельно специалисты предупредили об отличиях имитированной икры. Ее производят из растительного сырья, продукт часто имеет неестественно ярко-красный цвет, более жесткую, «резиновую» оболочку и специфический запах. Ведомство призвало внимательно проверять маркировку на наличие QR-кода национальной системы цифровой маркировки, а также не покупать икру на стихийных рынках, ярмарках выходного дня, с рук вдоль дорог и в неизвестных торговых точках.

Россиянам рассказали, как правильно выбрать красную икру. Об этом URA.RU рассказали в Роспотребнадзоре.

