Россиянам напомнили об грозе штрафом и тюрьмой за проживание не по месту прописки

Регистрация по одному адресу при фактическом проживании по другому создает серьезные юридические риски, о чем заявил адвокат Евгений Гибудуллин, передает 360.ru. За такие нарушения предусмотрены как административные, так и уголовные наказания. Штрафы для виновных могут достигать 800 тысяч рублей. Согласно действующему законодательству, граждане, которые более 90 дней проживают без регистрации по месту пребывания или более семи дней после переезда, могут быть оштрафованы на сумму от 2 до 5 тысяч рублей в зависимости от региона. Собственники и наниматели, допустившие нарушение, рискуют получить штраф до 5 тысяч рублей, а юридические лица — до 800 тысяч рублей. При этом, если регистрация признается фиктивной, то по УК РФ нарушителям может грозить наказание вплоть до пяти лет лишения свободы.

Регистрация по одному адресу при фактическом проживании по другому создает серьезные юридические риски, о чем заявил адвокат Евгений Гибудуллин, передает 360.ru.

За такие нарушения предусмотрены как административные, так и уголовные наказания. Штрафы для виновных могут достигать 800 тысяч рублей.

Согласно действующему законодательству, граждане, которые более 90 дней проживают без регистрации по месту пребывания или более семи дней после переезда, могут быть оштрафованы на сумму от 2 до 5 тысяч рублей в зависимости от региона. Собственники и наниматели, допустившие нарушение, рискуют получить штраф до 5 тысяч рублей, а юридические лица — до 800 тысяч рублей.

При этом, если регистрация признается фиктивной, то по УК РФ нарушителям может грозить наказание вплоть до пяти лет лишения свободы.