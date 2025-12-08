Путин заявил, что к концу года инфляция в России может опуститься ниже 6%

Президент заявил, что рост ВВП РФ по итогам года составит около 1%, инфляция — около или ниже 6%. Путин поручил незамедлительно приступить к реализации плана структурных изменений в российской экономике. «В России созданы условия, чтобы начать постепенно наращивать экономическую динамику. Экономический рост должен охватывать все субъекты РФ», — добавил Путин.