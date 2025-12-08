Путин поручил поддерживать отцовство в России

Президент отметил, что существующих мер в сфере демографии недостаточно. Рождаемость в стране, по его словам, продолжает падать. Путин поручил уделять внимание не только поддержке матерей, но и отцов, а также анонсировал новые программы помощи семьям с детьми.