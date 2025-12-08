Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Пнд, 08
Втр, 09
Срд, 10
ЦБ USD 76.09 -0.88 06/12
ЦБ EUR 88.7 -1.2 06/12
Нал. USD 78.20 / 78.00 08/12 13:55
Нал. EUR 90.90 / 92.02 08/12 13:55
Новости
Итоги года New
Публикации
«Рабы образования». Как будет работать обязательная отработка после ме...
17 ноября Владимир Путин подписал закон о целевой ордин...
4 декабря 13:10
1 298
Дизайнерский хет-трик: OMODA C7 добавил «Золотой Клаксон» в свою колле...
Флагманский кроссовер OMODA C7 стал победителем в номин...
28 ноября 18:12
1 297
JAECOO J8: передовые системы безопасности покорили сердца владельцев
Внимание бренда JAECOO к обеспечению безопасности стала...
28 ноября 16:01
1 181
Рязанец осуществил мечту и уехал жить в США, но вернулся разочарованны...
Владимир с детства был фанатом американской культуры и ...
27 ноября 13:00
1 884
Все публикации →
Бизнес
Афиша
Погода
Банки
Тесты
Спецпроекты
Новое
Дома Рязани — от древности до современности
Интервью с Павлом Малковым
О кризисе, набережной и Новой Солотче. Интервью с Андреем Оришкевичем
О мосте через Оку, расширении дорог и борьбе с пробками. Интервью с Павлом Супруном
Вся рязанская земля начинается с кремля
Рязанские Борки
Все спецпроекты →
Приложение Сбербанка снова появилось в App Store
Приложение называется «Финансы онлайн». Авторизоваться можно через предыдущие версии приложений банка. Россиян призвали установить «Финансы онлайн» как можно быстрее, потому что предыдущая версия была доступна 11 часов. Отмечается, что в приложении улучшили работу бесконтактной оплаты «Вжух». В пресс-службе банка заявили, что технология работает даже при плохом интернете или его отсутствии.

Приложение Сбербанка снова появилось в App Store, сообщили в пресс-службе банка.

Оно называется «Финансы онлайн». Авторизоваться можно через предыдущие версии приложений банка.

Россиян призвали установить «Финансы онлайн» как можно быстрее. Предыдущая версия была доступна 11 часов.

Отмечается, что в приложении улучшили работу бесконтактной оплаты «Вжух». В пресс-службе банка заявили, что технология доступна даже при плохом интернете или его отсутствии.