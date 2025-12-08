Приложение Сбербанка снова появилось в App Store

Приложение называется «Финансы онлайн». Авторизоваться можно через предыдущие версии приложений банка. Россиян призвали установить «Финансы онлайн» как можно быстрее, потому что предыдущая версия была доступна 11 часов. Отмечается, что в приложении улучшили работу бесконтактной оплаты «Вжух». В пресс-службе банка заявили, что технология работает даже при плохом интернете или его отсутствии.