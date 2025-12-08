Под Рязанью обнаружили несанкционированную свалку

Речь идет об участке сельхозназначения около села Дядьково Рязанского района. Специалисты управления Россельхознадзора на площади 71,9 кв. м. обнаружили свалку. На территории складировали строительные и твердые отходы (доски, фрагменты мебели, пластиковая посуда и канистры, полиэтиленовые пакеты и др.). Кроме того, участок на 90% зарос сорняками и кустарниками. Результаты проведенного исследования подтвердили химико-токсикологическое загрязнение почвы на площади 0,0055 га. Собственнику земельного участка — ООО «Земледелец» — выдано предписание. Он должен ликвидировать свалку и предоставить проект рекультивации земли.