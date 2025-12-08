Рязань
Под Рязанью обнаружили несанкционированную свалку
Фото: Россельхознадзор по Рязанской и Тамбовской областям