Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Пнд, 08
Втр, 09
Срд, 10
ЦБ USD 76.09 -0.88 06/12
ЦБ EUR 88.7 -1.2 06/12
Нал. USD 78.20 / 78.00 08/12 13:55
Нал. EUR 90.90 / 92.02 08/12 13:55
Новости
Итоги года New
Публикации
«Рабы образования». Как будет работать обязательная отработка после ме...
17 ноября Владимир Путин подписал закон о целевой ордин...
4 декабря 13:10
1 298
Дизайнерский хет-трик: OMODA C7 добавил «Золотой Клаксон» в свою колле...
Флагманский кроссовер OMODA C7 стал победителем в номин...
28 ноября 18:12
1 297
JAECOO J8: передовые системы безопасности покорили сердца владельцев
Внимание бренда JAECOO к обеспечению безопасности стала...
28 ноября 16:01
1 181
Рязанец осуществил мечту и уехал жить в США, но вернулся разочарованны...
Владимир с детства был фанатом американской культуры и ...
27 ноября 13:00
1 884
Все публикации →
Бизнес
Афиша
Погода
Банки
Тесты
Спецпроекты
Новое
Дома Рязани — от древности до современности
Интервью с Павлом Малковым
О кризисе, набережной и Новой Солотче. Интервью с Андреем Оришкевичем
О мосте через Оку, расширении дорог и борьбе с пробками. Интервью с Павлом Супруном
Вся рязанская земля начинается с кремля
Рязанские Борки
Все спецпроекты →
Павел Малков: рязанка — серебряный призер чемпионата «Профессионалы»
Губернатор Рязанской области Павел Малков сообщил о том, что студентка Рязанского многопрофильного колледжа Мария Ермакова заняла второе место в командном зачете чемпионата «Профессионалы» в компетенции «Кондитерское дело». Чемпионат проходил в Санкт-Петербурге. За победу боролись более 700 школьников, студентов и молодых специалистов из разных регионов России и дружественных стран.

Губернатор Рязанской области Павел Малков сообщил о том, что студентка Рязанского многопрофильного колледжа Мария Ермакова заняла второе место в командном зачете чемпионата «Профессионалы» в компетенции «Кондитерское дело». Об этом сообщает пресс-служба правительства региона.

Чемпионат «Профессионалы» — самое масштабное соревнование по профессиональному мастерству в России. Он реализуется в рамках федерального проекта «Профессионалитет» национального проекта «Молодёжь и дети». Чемпионат проходил в Санкт-Петербурге. За победу боролись более 700 школьников, студентов и молодых специалистов из разных регионов России и дружественных стран.

«Поздравляю Марию и её преподавателей с отличным результатом! Наши ребята регулярно показывают высокий уровень на чемпионатах профмастерства. Студенты рязанского колледжа электроники Максим Подшивалов и Артём Аверин стали лучшими на соревнованиях в Калуге. А Максим Карелин привёз сразу три золотых медали из Великого Новгорода», — заявил Павел Малков.

Всероссийское чемпионатное движение по профессиональному мастерству «Профессионалы» организовано при поддержке Минпросвещения России. Федеральный оператор — Институт развития профессионального образования. Оно направлено на поддержку талантливой молодежи, укрепление кадрового потенциала и обеспечение технологического суверенитета России. В мероприятия на всех этапах вовлечены тысячи работодателей. Это позволяет синхронизировать требования реального сектора экономики к качеству подготовки кадров и систему среднего профессионального образования.