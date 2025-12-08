Павел Малков: рязанка — серебряный призер чемпионата «Профессионалы»

Губернатор Рязанской области Павел Малков сообщил о том, что студентка Рязанского многопрофильного колледжа Мария Ермакова заняла второе место в командном зачете чемпионата «Профессионалы» в компетенции «Кондитерское дело». Чемпионат проходил в Санкт-Петербурге. За победу боролись более 700 школьников, студентов и молодых специалистов из разных регионов России и дружественных стран.

Чемпионат «Профессионалы» — самое масштабное соревнование по профессиональному мастерству в России. Он реализуется в рамках федерального проекта «Профессионалитет» национального проекта «Молодёжь и дети». Чемпионат проходил в Санкт-Петербурге. За победу боролись более 700 школьников, студентов и молодых специалистов из разных регионов России и дружественных стран.

«Поздравляю Марию и её преподавателей с отличным результатом! Наши ребята регулярно показывают высокий уровень на чемпионатах профмастерства. Студенты рязанского колледжа электроники Максим Подшивалов и Артём Аверин стали лучшими на соревнованиях в Калуге. А Максим Карелин привёз сразу три золотых медали из Великого Новгорода», — заявил Павел Малков.

Всероссийское чемпионатное движение по профессиональному мастерству «Профессионалы» организовано при поддержке Минпросвещения России. Федеральный оператор — Институт развития профессионального образования. Оно направлено на поддержку талантливой молодежи, укрепление кадрового потенциала и обеспечение технологического суверенитета России. В мероприятия на всех этапах вовлечены тысячи работодателей. Это позволяет синхронизировать требования реального сектора экономики к качеству подготовки кадров и систему среднего профессионального образования.