Новый год начинается в Рязани: торжественное открытие Новогодней столицы России 2026

С 13 декабря 2025 по 10 января 2026 года Рязань во второй раз становится «Новогодней столицей» России. Центром празднований станет Лыбедский бульвар с восемью тематическими зонами: процветающая, торговая, художественная, креативная, хлебная, спортивная, семейная и индустриальная Рязань. Главная сцена будет на площади перед Рязанским цирком, где пройдут концерты и театрализованные представления. Открытие в 17:30 начнется с музыкально-театрализованного шоу «Новогодняя столица: сказка начинается». Специальный гость открытия — певица Валерия Bearwolf. С 13 декабря будут работать анимационные зоны, каток, спортивная площадка, арт-объекты, фотозоны, фудкорты и ярмарка. Мероприятия пройдут на уличных площадках и в культурных учреждениях по всему городу. Возрастное ограничение 0+

С 13 декабря 2025 года по 10 января 2026 года Рязань станет «Новогодней столицей» России. Этот статус город заслужил уже во второй раз, ранее это произошло в 2019—2020 годах.

Центральной площадкой празднования Нового Года в Рязани станет Лыбедский бульвар, где будут размещены тематические зоны, арт-объекты, фотолокации и общественные пространства для отдыха и досуга. Всего предусмотрено восемь тематических зон: процветающая, торговая, художественная, креативная, хлебная, спортивная, семейная и индустриальная Рязань.

Главная сцена проекта разместится на площади перед Рязанским государственным цирком. Здесь пройдут праздничные концерты, театрализованные представления и выступления творческих коллективов. Сценическое оформление объединит элементы традиционной архитектуры и современные световые технологии. Основная праздничная программа для жителей и гостей города начнётся в 15:00 и продлится до позднего вечера.

Ключевым событием дня станет торжественная церемония открытия проекта, которая состоится в 17:30 на главной сцене Лыбедского бульвара.

В рамках церемонии зрителям будет представлено масштабное музыкально-театрализованное представление «Новогодняя столица: сказка начинается». Постановка объединит элементы театра, музыки, света и современных сценических технологий.

Сюжет спектакля построен вокруг образа Снежанушки, которая в ходе путешествия по новогодней Рязани встречает шесть хранителей городских традиций, олицетворяющих ключевые направления развития региона: Хлебную, Индустриальную, Спортивную, Торговую, Художественную и Креативную Рязань.

Специальным гостем открытия Новогодней столицы-2026 станет певица Валерия Bearwolf.

Важно отметить, что с 13 декабря начнут действовать анимационные зоны, каток, спортивная площадка, арт-объекты, фотозоны, фудкорты и ярмарка. Местами проведения праздничных мероприятий станут уличные пространства, культурные и развлекательные учреждения по всему городу.

