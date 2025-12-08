Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Пнд, 08
Втр, 09
Срд, 10
ЦБ USD 76.09 -0.88 06/12
ЦБ EUR 88.7 -1.2 06/12
Нал. USD 78.53 / 77.75 08/12 17:00
Нал. EUR 90.90 / 92.20 08/12 17:00
Новости
Итоги года New
Публикации
«Рабы образования». Как будет работать обязательная отработка после ме...
17 ноября Владимир Путин подписал закон о целевой ордин...
4 декабря 13:10
1 331
Дизайнерский хет-трик: OMODA C7 добавил «Золотой Клаксон» в свою колле...
Флагманский кроссовер OMODA C7 стал победителем в номин...
28 ноября 18:12
1 309
JAECOO J8: передовые системы безопасности покорили сердца владельцев
Внимание бренда JAECOO к обеспечению безопасности стала...
28 ноября 16:01
1 189
Рязанец осуществил мечту и уехал жить в США, но вернулся разочарованны...
Владимир с детства был фанатом американской культуры и ...
27 ноября 13:00
1 899
Все публикации →
Бизнес
Афиша
Погода
Банки
Тесты
Спецпроекты
Новое
Дома Рязани — от древности до современности
Интервью с Павлом Малковым
О кризисе, набережной и Новой Солотче. Интервью с Андреем Оришкевичем
О мосте через Оку, расширении дорог и борьбе с пробками. Интервью с Павлом Супруном
Вся рязанская земля начинается с кремля
Рязанские Борки
Все спецпроекты →
Новый год начинается в Рязани: торжественное открытие Новогодней столицы России 2026
С 13 декабря 2025 по 10 января 2026 года Рязань во второй раз становится «Новогодней столицей» России. Центром празднований станет Лыбедский бульвар с восемью тематическими зонами: процветающая, торговая, художественная, креативная, хлебная, спортивная, семейная и индустриальная Рязань. Главная сцена будет на площади перед Рязанским цирком, где пройдут концерты и театрализованные представления. Открытие в 17:30 начнется с музыкально-театрализованного шоу «Новогодняя столица: сказка начинается». Специальный гость открытия — певица Валерия Bearwolf. С 13 декабря будут работать анимационные зоны, каток, спортивная площадка, арт-объекты, фотозоны, фудкорты и ярмарка. Мероприятия пройдут на уличных площадках и в культурных учреждениях по всему городу. Возрастное ограничение 0+

С 13 декабря 2025 года по 10 января 2026 года Рязань станет «Новогодней столицей» России. Этот статус город заслужил уже во второй раз, ранее это произошло в 2019—2020 годах.

Центральной площадкой празднования Нового Года в Рязани станет Лыбедский бульвар, где будут размещены тематические зоны, арт-объекты, фотолокации и общественные пространства для отдыха и досуга. Всего предусмотрено восемь тематических зон: процветающая, торговая, художественная, креативная, хлебная, спортивная, семейная и индустриальная Рязань.

Главная сцена проекта разместится на площади перед Рязанским государственным цирком. Здесь пройдут праздничные концерты, театрализованные представления и выступления творческих коллективов. Сценическое оформление объединит элементы традиционной архитектуры и современные световые технологии. Основная праздничная программа для жителей и гостей города начнётся в 15:00 и продлится до позднего вечера.

Ключевым событием дня станет торжественная церемония открытия проекта, которая состоится в 17:30 на главной сцене Лыбедского бульвара.

В рамках церемонии зрителям будет представлено масштабное музыкально-театрализованное представление «Новогодняя столица: сказка начинается». Постановка объединит элементы театра, музыки, света и современных сценических технологий.

Сюжет спектакля построен вокруг образа Снежанушки, которая в ходе путешествия по новогодней Рязани встречает шесть хранителей городских традиций, олицетворяющих ключевые направления развития региона: Хлебную, Индустриальную, Спортивную, Торговую, Художественную и Креативную Рязань.

Специальным гостем открытия Новогодней столицы-2026 станет певица Валерия Bearwolf.

Важно отметить, что с 13 декабря начнут действовать анимационные зоны, каток, спортивная площадка, арт-объекты, фотозоны, фудкорты и ярмарка. Местами проведения праздничных мероприятий станут уличные пространства, культурные и развлекательные учреждения по всему городу.

Возрастное ограничение 0+