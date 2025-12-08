На трассе в Рязанской области сбили пешехода
Авария произошла вечером 5 декабря в селе Гавриловское Спасского района. Водитель автомобиля Lada Largus сбил 37-летнюю женщину, переходившую дорогу в неположенном месте. Пострадавшую госпитализировали в ОКБ.
На трассе в Рязанской области сбили пешехода. Об этом сообщает ИД «Пресса».
Авария произошла вечером 5 декабря в селе Гавриловское Спасского района. Водитель автомобиля Lada Largus сбил 37-летнюю женщину, переходившую дорогу в неположенном месте.
Пострадавшую госпитализировали в ОКБ.