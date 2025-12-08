Рязань
На Солнце произошла мощная вспышка уровня X. Об этом сообщило ТАСС со ссылкой на Институт прикладной геофизики.

Вспышку последнего класса мощности Х2.1 зафиксировали в 08:01 8 декабря. Ее продолжительность составила 15 минут.

Кроме того, в ночь на 8 декабря произошли две вспышки предпоследнего класса М.

Уточняется, что явления, как правило, сопровождаются выбросами солнечной плазмы, облака которой могут провоцировать магнитные бури на Земле.