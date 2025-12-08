МЧС: во время условного пожара на рязанском предприятии спасли двух человек

МЧС провело учения на рязанском предприятии. Мероприятие прошло 5 декабря. По сценарию, в здании и на кровле предприятия начался пожар. Персонал был эвакуирован, однако, в здании остались два человека, которых необходимо было найти и спасти. Все силы прибывших пожарно-спасательных подразделений были направлены на поиск пострадавших.

