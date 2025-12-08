Еще два населенных пункта в зоне СВО перешли под контроль ВС РФ

Населенный пункт Червоное в ДНР освободили подразделения «Южной» группировки российских войск. «Днепр» взял под контроль село Новоданиловка в Запорожской области. По данным Минобороны, ВСУ потеряли на двух направлениях свыше 185 военнослужащих.

