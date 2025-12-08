Десятки домов в Рязани остались без холодной воды

До 17:00 холодной воды не будет по следующим адресам: улица Лесопарковая, дома №№ 44, 44 корпус 1, 46; улица Крупской, дом № 3 корпус 2. Также холодную воду отключили до 17:00 на следующих улицах в Солотче: Грибная, дома №№ 1, 3, 5, 7, 17, 21, 33, 35, 37, 39; Зеленая, дома №№ 1, 1а, 1б, 1 г, 2, 3, 5, 6, 8, 10, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26; Песчаная, дома №№ 3, 4, 5, 6, 6а, 8, 11, 12, 13, 14, 16, 25, 29, 33, 35, 37, 37 корпус 1, 39, 41, 45, 45 корпус 1, 47; Сосновая, дома №№ 1, 1а, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 15, 17, 18, 18 корпус 11.