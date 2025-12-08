Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Пнд, 08
Втр, 09
Срд, 10
ЦБ USD 76.09 -0.88 06/12
ЦБ EUR 88.7 -1.2 06/12
Нал. USD 78.20 / 78.00 08/12 13:55
Нал. EUR 90.90 / 92.02 08/12 13:55
Новости
Итоги года New
Публикации
«Рабы образования». Как будет работать обязательная отработка после ме...
17 ноября Владимир Путин подписал закон о целевой ордин...
4 декабря 13:10
1 298
Дизайнерский хет-трик: OMODA C7 добавил «Золотой Клаксон» в свою колле...
Флагманский кроссовер OMODA C7 стал победителем в номин...
28 ноября 18:12
1 297
JAECOO J8: передовые системы безопасности покорили сердца владельцев
Внимание бренда JAECOO к обеспечению безопасности стала...
28 ноября 16:01
1 181
Рязанец осуществил мечту и уехал жить в США, но вернулся разочарованны...
Владимир с детства был фанатом американской культуры и ...
27 ноября 13:00
1 884
Все публикации →
Бизнес
Афиша
Погода
Банки
Тесты
Спецпроекты
Новое
Дома Рязани — от древности до современности
Интервью с Павлом Малковым
О кризисе, набережной и Новой Солотче. Интервью с Андреем Оришкевичем
О мосте через Оку, расширении дорог и борьбе с пробками. Интервью с Павлом Супруном
Вся рязанская земля начинается с кремля
Рязанские Борки
Все спецпроекты →
Десятки домов в Рязани остались без холодной воды
До 17:00 холодной воды не будет по следующим адресам: улица Лесопарковая, дома №№ 44, 44 корпус 1, 46; улица Крупской, дом № 3 корпус 2. Также холодную воду отключили до 17:00 на следующих улицах в Солотче: Грибная, дома №№ 1, 3, 5, 7, 17, 21, 33, 35, 37, 39; Зеленая, дома №№ 1, 1а, 1б, 1 г, 2, 3, 5, 6, 8, 10, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26; Песчаная, дома №№ 3, 4, 5, 6, 6а, 8, 11, 12, 13, 14, 16, 25, 29, 33, 35, 37, 37 корпус 1, 39, 41, 45, 45 корпус 1, 47; Сосновая, дома №№ 1, 1а, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 15, 17, 18, 18 корпус 11.

Десятки домов в Рязани 8 декабря остались без холодной воды. Об этом сообщили в пресс-службе «Водоканала».

До 17:00 холодной воды не будет по следующим адресам:

  • улица Лесопарковая, дома №№ 44, 44 корпус 1, 46;
  • улица Крупской, дом № 3 корпус 2.

Также холодную воду отключили до 17:00 на следующих улицах в Солотче:

  • Грибная, дома №№ 1, 3, 5, 7, 17, 21, 33, 35, 37, 39;
  • Зеленая, дома №№ 1, 1а, 1б, 1 г, 2, 3, 5, 6, 8, 10, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26;
  • Песчаная, дома №№ 3, 4, 5, 6, 6а, 8, 11, 12, 13, 14, 16, 25, 29, 33, 35, 37, 37 корпус 1, 39, 41, 45, 45 корпус 1, 47;
  • Сосновая, дома №№ 1, 1а, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 15, 17, 18, 18 корпус 11, 18а, 19, 20, 21, 22, 23, 25, 26, 27, 28, 29, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 40.