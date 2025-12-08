Рязань
«Рабы образования». Как будет работать обязательная отработка после ме...
17 ноября Владимир Путин подписал закон о целевой ордин...
4 декабря 13:10
1 331
Дизайнерский хет-трик: OMODA C7 добавил «Золотой Клаксон» в свою колле...
Флагманский кроссовер OMODA C7 стал победителем в номин...
28 ноября 18:12
1 309
JAECOO J8: передовые системы безопасности покорили сердца владельцев
Внимание бренда JAECOO к обеспечению безопасности стала...
28 ноября 16:01
1 189
Рязанец осуществил мечту и уехал жить в США, но вернулся разочарованны...
Владимир с детства был фанатом американской культуры и ...
27 ноября 13:00
1 899
Бензин в России стал дороже, чем в США, на 8%
В России средняя стоимость бензина превысила цены в США примерно на 8%. По данным Минэнерго США, на 1 декабря галлон обычного бензина в США стоил 2,98 доллара — это минимальный показатель с 2021 года. Снижение связано с падением мировых цен на нефть и слабым спросом, отмечают аналитики ProFinance.

В России ситуация обратная: по данным статистики, с начала года бензин подорожал на 11,2%, что значительно выше инфляции. Средняя цена на начало декабря достигла 64,87 рубля за литр (около 3,23 доллара за галлон). Литр АИ-92 стоит 61,68 рубля, АИ-95 — 66,92 рубля, АИ-98 — 88,44 рубля.

Эксперты подчеркивают, что разницу в стоимости формирует налоговая нагрузка: в США налоги занимают около 17% цены, в России около 60%. Это делает внутренние цены менее зависимыми от мирового рынка и более чувствительными к фискальным решениям.