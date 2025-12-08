Бензин в России стал дороже, чем в США, на 8%

В России средняя стоимость бензина превысила цены в США примерно на 8%. По данным Минэнерго США, на 1 декабря галлон обычного бензина в США стоил 2,98 доллара — это минимальный показатель с 2021 года. Снижение связано с падением мировых цен на нефть и слабым спросом, отмечают аналитики ProFinance.

В России ситуация обратная: по данным статистики, с начала года бензин подорожал на 11,2%, что значительно выше инфляции. Средняя цена на начало декабря достигла 64,87 рубля за литр (около 3,23 доллара за галлон). Литр АИ-92 стоит 61,68 рубля, АИ-95 — 66,92 рубля, АИ-98 — 88,44 рубля.

Эксперты подчеркивают, что разницу в стоимости формирует налоговая нагрузка: в США налоги занимают около 17% цены, в России около 60%. Это делает внутренние цены менее зависимыми от мирового рынка и более чувствительными к фискальным решениям.