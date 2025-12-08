9 административных дел возбудили в Рязанской области из-за нарушений при хранении и переработке зерна

Инцидент произошел в Сасовском округе. Во время проверки на предприятиях, осуществляющих деятельность по хранению, переработке и реализации зерна, прокуратуры нашла нарушения, в частности: несоблюдение норм влажности и температуры, несоответствие показателей заражённости вредителями, изменение цвета зерна и появление посторонних запахов. Организациям внесли представления. Должностные лица привлечены к дисциплинарной ответственности. Кроме того, в отношении должностных лиц возбуждено 9 дел об административных правонарушениях по ст. 14.45 КоАП РФ, ч. 1 ст. 14.43 КоАП РФ, ч. 1 ст. 14.44 КоАП РФ.

