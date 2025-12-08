456 рязанцев попали в травмпункт БСМП за неделю

С 1 по 7 декабря в амбулаторно-травматологическом центре БСМП оказали помощь 456 пациентам. 99 человек обратились за помощью с переломами; 155 — с ушибами, 118 — с растяжениями, 19 — с ранами. Рязанцам напомнили, что ️травмпункт БСМП принимает жителей всех районов города, кроме Октябрьского.

