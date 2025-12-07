Жителей Рязани предупредили об уничтожении обломков БПЛА

В оперштабе сообщили, что уничтожение обломков будут проводить в светлое время суток 7 декабря в районе Южного промузла. «Просьба не пугаться громких звуков и сохранять спокойствие. Если вы увидели обломок — приближаться к нему нельзя! Необходимо отойти минимум на 100 метров и позвонить по номеру 112», — отметили в посте. Накануне над Рязанской областью сбили 29 БПЛА. Их обломки вызвали несколько возгораний в городе. Также один из беспилотников упал на крышу рязанской многоэтажки. Пострадавших нет.

Жителей Рязани предупредили об уничтожении обломков БПЛА. Об этом сообщает региональный оперштаб.

В оперштабе сообщили, что уничтожение обломков будут проводить в светлое время суток 7 декабря в районе Южного промузла.

«Просьба не пугаться громких звуков и сохранять спокойствие. Если вы увидели обломок — приближаться к нему нельзя! Необходимо отойти минимум на 100 метров и позвонить по номеру 112», — отметили в посте.

Накануне над Рязанской областью сбили 29 БПЛА. Их обломки вызвали несколько возгораний в городе. Также один из беспилотников упал на крышу рязанской многоэтажки. Пострадавших нет.