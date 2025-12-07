В Рязанской области произошел пожар
Происшествие случилось в 05:00 7 декабря в поселке Ухолово. Загорелся гараж. В тушении участвовали 8 человек, 2 единицы техники. Гараж поврежден по всей площади. Погибших и травмированных нет.
В Рязанской области произошел пожар. Об этом сообщает пресс-служба регионального ГУ МЧС.
Происшествие случилось в 05:00 7 декабря в поселке Ухолово. Загорелся гараж.
В тушении участвовали 8 человек, 2 единицы техники. Гараж поврежден по всей площади.
Погибших и травмированных нет.