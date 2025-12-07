В РФ с 1 апреля 2026 года проиндексируют социальные пенсии
Из закона о бюджете Фонда пенсионного и социального страхования на 2026-2028 годы следует, что социальные пенсии проиндексируют на 6,8% с 1 апреля 2026 года. Также сообщается об индексации страховых пенсий, они вырастут на 7,6%.
В РФ с 1 апреля 2026 года проиндексируют социальные пенсии. Об этом сообщает ТАСС.
Из закона о бюджете Фонда пенсионного и социального страхования на 2026-2028 годы следует, что социальные пенсии проиндексируют на 6,8% с 1 апреля 2026 года.
Также сообщается об индексации страховых пенсий, они вырастут на 7,6%.