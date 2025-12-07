Сотрудник ЦРУ рассказал про слежку за людьми через смартфоны и ноутбуки

О слежке рассказал бывший сотрудник ЦРУ Джон Кириаку. По его словам, разведка может использовать динамики смартфонов и ноутбуков как микрофоны. Также Кириаку заявил, что разведка может контролировать Smart TV и слушать через динамик даже когда телевизор выключен. «ЦРУ может перехватывать любую электронную информацию и внедряться в любые системы. Разведка также способна удаленно контролировать машины через бортовые компьютеры», — заявил Кириаку.

