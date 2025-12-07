Скончался экс-начальник УФСИН по Рязанской области Михаил Сысоев

Сысоев проработал в органах внутренних дел и уголовно-исполнительной системе более 30 лет, пройдя путь от дежурного помощника начальника исправительно-трудовой колонии до начальника УИН Минюста России по Рязанской области. 6 декабря мужчина скончался после многолетней тяжелой болезни. Прощание с ним состоится 9 декабря в 10.30 часов на Новогражданском кладбище в Рязани.

Скончался экс-начальник УФСИН по Рязанской области Михаил Сысоев. Об этом сообщает пресс-служба регионального ведомства.

