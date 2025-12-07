Синоптик рассказал, выпадет ли в Рязанской области снег к праздникам

По словам специалиста, умеренные морозы в Центральном округе ожидаются в конце декабря. Ближе к концу декабря россиян ждут умеренные морозы, рассказал «Без снега мы не останемся, это 100%. Обязательно снег будет, обязательно будут сугробы, обязательно будет снежный покров. Снег будет сыпать почти ежедневно», — отметил Тишковец. Тишковец также рассказал, что снег в Центральном федеральном округе пойдет уже на следующей неделе.

Синоптик рассказал, выпадет ли в Рязанской области снег к праздникам. Об этом «Газете.Ru» рассказал синоптик Евгений Тишковец.

По словам специалиста, умеренные морозы в Центральном округе ожидаются в конце декабря.

Ближе к концу декабря россиян ждут умеренные морозы, рассказал

«Без снега мы не останемся, это 100%. Обязательно снег будет, обязательно будут сугробы, обязательно будет снежный покров. Снег будет сыпать почти ежедневно», — отметил Тишковец.

Тишковец также рассказал, что снег в Центральном федеральном округе пойдет уже на следующей неделе.