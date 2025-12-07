Рязанка родила четвертого ребенка с весом почти в 5 кг

Новорожденный появился на свет с весом 4830 г, его рост составил 58 см. Отмечается, что мальчик стал четвертым в семье, до этого женщина родила еще трех сыновей с весом в 4710 г, 4350 г, 4680 г.