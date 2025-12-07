Идею о «страшных картинках» на алкоголе поддержали в Минздраве

На бутылки хотят добавлять данные о ежегодном количестве смертей, болезней или увольнений из-за спиртного. При этом в министерстве подчеркнули, что внедрение маркировки возможно только при условии «обеспечения достоверности и полноты статистической информации».