В Рязани пожаловались, что из-за грязи на тротуаре, рязанцы выходят на дорогу
Речь идет о тротуаре на улице Вокзальная. По словам рязанки, между вокзалами Рязань-1 и Рязань-2 люди вынуждены идти по проезжей части из-за «слоя грязи» на тротуаре.
Из-за грязи на тротуаре в центре города, рязанцы вынуждены выходить на проезжую часть. Об этом редакции РЗН. Инфо рассказала читательница 6 декабря.
Кадр она сделала около 12 часов дня 6 декабря.