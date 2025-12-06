В Рязани курьер попал под колеса авто

В Рязани курьер попал под колеса авто. Об этом сообщили в Telegram-канале «Новости Рязани и Области» 6 декабря.

Инцидент произошел на остановке «Кальное» на улице Касимовское шоссе. На фото видно, что мотоцикл курьера лежит на дороге.

О состоянии курьера ничего неизвестно. Официальная информации не поступало.