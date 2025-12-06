Рязанку приговорили к 3,5 годам условно за покупку наркотиков

Приговор огласили 2 декабря. Рязанку судили по части 2 статье 228 уголовного кодекса Российской Федерации. Суд установил, что обвиняемая незаконно приобрела без цели сбыта наркотики. Отмечается, что купила вещества она в крупном размере. Осужденная полностью признала свою вину в совершенном преступлении, в содеянном раскаялась. Ее приговорили к 3,5 годам условно и назначили двухлетний испытательный срок. Приговор не вступил в законную силу и может быть обжалован.

Рязанку приговорили к 3,5 годам условно за покупку наркотиков. Об этом сообщили в пресс-службе Советского районного суда.

Приговор огласили 2 декабря. Рязанку судили по части 2 статье 228 уголовного кодекса Российской Федерации.

Суд установил, что обвиняемая незаконно приобрела без цели сбыта наркотики. Отмечается, что она купила вещества в крупном размере.

Осужденная полностью признала свою вину в совершенном преступлении, в содеянном раскаялась. Ее приговорили к 3,5 годам условно и назначили двухлетний испытательный срок.

Приговор не вступил в законную силу и может быть обжалован.