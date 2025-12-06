Рязанец поделился фотографиями улова на Оке

Автор сообщил, что днем 5 декабря рыбачил на реке Ока, за городской чертой. В течение примерно часа он успешно ловил рыбу, используя приманку весом 28 граммов. Клев был на глубине около шести метров, отметил рыбак.