Мошенники придумали новую схему обмана рязанцев через новогодние открытки

Отмечается, что в преддверии новогодних праздников россияне чаще получают в мессенджерах и соцсетях поздравительные открытки или ссылки на «праздничные ролики». Однако за безобидной картинкой может скрываться вредоносная программа, предупредили в материале.

Мошенники придумали новую схему обмана через новогодние поздравления и открытки. Об этом рассказали на сайте КП.

Как рассказал юрист Илья Русяев изданию «Комсомольская правда», стоит нажать на такую ссылку — и на устройство устанавливается «троян». На смартфонах с Android это приложение, запрашивающее доступ к SMS, уведомлениям и службе специальных возможностей. Получив разрешения, вредоносная программа считывает одноразовые коды из банков, подменяет экраны входа и самостоятельно проводит платежи. На Windows-устройствах жертву может ожидать блокировщик или шпионская программа.