Канал Владимира Путина в MAX стал первым миллионником
Как рассказали в РИА Новости, число подписчиков канала достигло 1 009 953 человек. Отмечается, что аудитория канала начала активный рост на фоне информации о проведении прямой линии «Итоги года с Владимиром Путиным», которая выйдет в эфир 19 декабря.
Напомним, прием вопросов президенту начался с 15:00 4 декабря.