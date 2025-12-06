Канал Владимира Путина в MAX стал первым миллионником

Как рассказали в РИА Новости, число подписчиков канала достигло 1 009 953 человек. Отмечается, что аудитория канала начала активный рост на фоне информации о проведении прямой линии «Итоги года с Владимиром Путиным», которая выйдет в эфир 19 декабря.