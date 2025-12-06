Рязань
Губернатор Павел Малков: Рязанская область в лидерах рейтинга регионов в сфере спорта
На заседании правительственной комиссии по реализации комплексной госпрограммы «Спорт России», проведенном заместителем председателя правительства РФ Дмитрием Чернышенко, был представлен рейтинг регионов в сфере спорта. Об этом сообщили в пресс-службе правительства Рязанской области 6 декабря.

В заседании приняли участие министр спорта России Михаил Дегтярев, представители федеральных министерств, ФМБА России и субъектов Российской Федерации. Обсуждались итоги реализации госпрограммы в текущем году и планы на 2026 год. В рейтинге регионов лучшие результаты показали 10 субъектов РФ, в их числе Рязанская область. Цели госполитики в сфере физической культуры и спорта определены Указом президента России Владимира Путина и Стратегией развития физической культуры и спорта на период до 2030 года.

«Более 60% граждан уже вовлечены в регулярные спортивные занятия. Все популярнее становятся некоторые виды спорта: плавание — прирост на 211 тысяч человек, спортивная борьба — 84 тысячи человек, а также баскетбол, шахматы и спортивный туризм. Динамично развивается наш традиционный вид спорта — самбо, который признан олимпийским. Мы начали подготовку к празднованию 90-летия самбо в 2028 году», — заявил заместитель председателя правительства России Дмитрий Чернышенко.

Он добавил, что необходимо активно вовлекать в спортивную жизнь ветеранов СВО и участников других вооруженных конфликтов. Так, увеличивается число мероприятий по адаптивным видам спорта, проходят многоэтапные соревнования «Кубок защитников Отечества», более 300 ветеранов СВО входят в сборные команды России и региональные сборные команды по паралимпийским видам спорта.

Министр спорта, зампредседателя комиссии Михаил Дегтярев отметил, что все ключевые показатели госпрограммы выполняются. Проектом федерального бюджета на 2026-2028 года на реализацию госпрограммы «Спорт России» предусмотрено увеличение финансирования. В полном объеме продолжит работу программа «Земский тренер», больше средств выделят на капремонт объектов спорта, также обеспечено стабильное финансирование всех федеральных проектов и подготовки спортсменов высокого класса.

«В основе рейтинга — открытые и объективные данные, отражающие реальную организацию работы на местах. Рейтинг строится от уровня общего финансирования, включая выполнение поручения президента России Владимира Путина о доле расходов не менее 2%, и до ключевых показателей по вовлеченности, обеспеченности инфраструктурой и работе с гражданами с ограниченными возможностями, причем как относительно плана региона, так и общероссийских значений», — пояснил Михаил Дегтярев.

Губернатор Павел Малков, комментируя результаты представленного рейтинга, подчеркнул, что Рязанская область в лидерах рейтинга регионов в сфере спорта.

«Благодаря нацпроектам, федеральным средствам и региональному бюджету серьезно развиваем спортивную инфраструктуру. За последние три года построены крытый футбольный манеж в Рязани, спорткомплексы в Сараевском, Милославском и Скопинском районах, целый ряд спортивных площадок шаговой доступности», — сказал глава региона.

Он поделился, что в Рязанской области привели в порядок покрытие на манеже «Юность», отреставрировали стадион «Олимпиец» в Рязани. В 2025 году открыли новый ФОК в городе.

«При планировании общественных пространств уделяем внимание спортивной инфраструктуре. Например, парк экстремальных видов спорта на Лыбедском бульваре или беговые дорожки в Нижнем городском парке. Дальнейшие планы прорабатываем и реализуем совместно с Минспортом России. Благодарю Михаила Владимировича за поддержку и внимание к нашему региону», — отметил Малков.