Жителю Рязанской области впервые бесплатно имплантировали желудочек сердца
Кардиолог высшей категории О. Ю. Нарусов подчеркнул, что это первый случай применения такого инновационного лечения по ОМС для жителя региона.