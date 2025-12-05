Жителю Рязанской области впервые бесплатно имплантировали желудочек сердца

В Рязани 62-летнего мужчину экстренно госпитализировали в ОКБ из-за декомпенсации хронической сердечной недостаточности, сопровождающейся отеками и одышкой. Об этом сообщает пресс-служба медучреждения.
Пациент ранее перенес два инфаркта с установкой стентов, страдает гипертонией и диабетом. Несмотря на наличие трехкамерного кардиостимулятора и современную терапию, его состояние продолжало ухудшаться.
Врачи ОКБ совместно с федеральным центром имени Чазова провели телеконсультацию и приняли решение об имплантации искусственного левого желудочка HeartMate 3. Пациента транспортировали санавиацией в Москву, операция прошла успешно. Сейчас он проходит реабилитацию и готовится к выписке.
Кардиолог высшей категории О. Ю. Нарусов подчеркнул, что это первый случай применения такого инновационного лечения по ОМС для жителя региона.