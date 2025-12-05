Рязань
ВТБ открыл новый флагманский офис в Индии

ВТБ открыл флагманский офис в Нью-Дели. Новая деловая площадка станет второй для ВТБ в столице Индии. Филиал подключен к национальным расчетным системам России и Индии и обеспечивает бесперебойные платежи в интересах бизнеса двух стран и физических лиц. Объем экспортных операций через ВТБ Индия за минувший год увеличился в 2,5 раза.

Открытие нового офиса состоялось в годовщину присутствия ВТБ в Индии: представительство в Нью-Дели было открыто в 2005 году, а спустя три года банк получил полноценную банковскую лицензию. ВТБ был первым российским банком, вышедшим на индийский рынок.

В открытии нового флагманского офиса в центре Нью-Дели приняли участие президент — председатель правления ВТБ Андрей Костин, министр финансов Российской Федерации Антон Силуанов, министр экономического развития Российской Федерации Максим Решетников, а также высокопоставленные индийские гости.

«За 20 лет работы ВТБ в Индии наш филиал стал одним из опорных элементов финансовой инфраструктуры российско-индийской торговли. Расширение присутствия ВТБ в Индии — еще одно подтверждение развития экономических связей между нашими странами и планов по совместным проектам. Международная сеть ВТБ объединяет наши инфраструктурные возможности, гарантируя бизнесу комплексные решения и индивидуальный подход в работе на рынках Глобального Юга», — отметил Андрей Костин.

«Объем торговли, инвестиций и контактов между нашими странами растет. Доля расчетов между Россией и Индией в нацвалютах превысила 96%. Открытие флагманского офиса филиала ВТБ в Индии будет способствовать ускорению таких расчетов и увеличению их объема», — добавил Антон Силуанов.

«Лидеры наших стран поставили цель: довести товарооборот до 100 млрд долл к 2030 г. Это значит, нужно дальше наращивать торговлю, решать задачи по ее диверсификации и сбалансированности. Уверен, новый офис ВТБ активно включится в эту работу и продолжит снимать барьеры для развития бизнеса. Чтобы экономики наших стран становились устойчивее, а жизнь граждан благополучнее», — подчеркнул Максим Решетников.

Сегодня на базе филиала ВТБ в Индии обслуживаются прямые корреспондентские счета в рупиях и рублях, а также специальные VOSTRO-счета, что значительно упрощает проведение внешнеторговых расчетов компаний двух стран. ВТБ Индия был инициатором перевода расчётов в национальные валюты.

Банк развивает и направление инвестиционных услуг: в прошлом году был открыт первый специальный счет для операций по лицензии Foreign Portfolio Investor (FPI), что обеспечило российским инвесторам прямой доступ к одному из самых быстрорастущих финансовых рынков мира.

Помимо корпоративного бизнеса, банк активно работает с клиентами — физическими лицами: в 2024 году ВТБ запустил переводы me2me из России в Индию, которые уже демонстрируют быстрый рост.

Для наращивания и обслуживания клиентской базы в стране банк намерен увеличить численность персонала почти в два раза к 2026 году.

Адрес нового офиса: 1-й этаж Hindustan TimesHouse, 18-20, Kasturba Gandhi Marg, New-Delhi, India.

Банк ВТБ (ПАО). Генеральная лицензия Банка России № 1000. Реклама