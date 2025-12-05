В Рязанской области прокуратура выявила нарушение сроков капремонта дома

Скопинская межрайонная прокуратура проверила исполнение региональной программы капитального ремонта многоквартирных домов и выявила нарушение прав жителей дома № 8 на улице Комарова. Выяснилось, что подрядная организация не уложилась в срок по капитальному ремонту системы холодного водоснабжения. Прокурор внес представление директору организации и возбудил административное дело по ч. 2 ст. 9.5.1 КоАП РФ.

Скопинская межрайонная прокуратура проверила исполнение региональной программы капитального ремонта многоквартирных домов и выявила нарушение прав жителей дома № 8 на улице Комарова. Информация появилась на сайте ведомства.

Выяснилось, что подрядная организация не уложилась в срок по капитальному ремонту системы холодного водоснабжения. Договор на выполнение работ между Фондом капремонта многоквартирных домов и коммерческой организацией заключили в августе, а завершить работы планировали до 1 ноября 2025 года.

Прокурор внес представление директору организации и возбудил административное дело по ч. 2 ст. 9.5.1 КоАП РФ.

В настоящее время капитальный ремонт в доме завершили.