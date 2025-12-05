В Рязанской области молодой человек попытался угнать авто, но не смог и уснул

По данным следствия, в июле 2025 года пьяный 24-летний житель Шиловского района разбил стекло автомобиля «Лада» металлическими прутьями. После этого он пролез в салон и попытался завести двигатель, соединив провода, ведущие к замку зажигания. Однако этого оказалось недостаточно. Машина не завелась, а мужчина решил ночевать в салоне. На следующий день он был задержан сотрудниками правоохранительных органов. Суд назначил ему наказание в виде лишения свободы сроком на 2 года условно с испытательным сроком 2 года.

