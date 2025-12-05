В Рязани образовались 8-ми балльные пробки

Эти данные приводят Яндекс. Карты. 5 декабря, в пятницу, заторы наблюдаются на улицах Ленина, Есенина и на Первомайском проспекте, А также на Новосёлов и Зубковой. На улицах Большой и Южной окружной дороге наблюдаются ДТП.