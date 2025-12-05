В Рязани на улице Высоковольтная произошла авария

В Рязани на улице Высоковольтная произошла авария. Об этом сообщили в телеграм-канале «Рязань. Происшествия». Уточняется, что ДТП случилось примерно в 18:30. На кадрах видно, что «Жигуль» получил механические повреждения.