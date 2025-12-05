В Рязани мужчина напал на охранника клуба

Инцидент произошел в ноябре 2024 года. Отмечается, что охранник пытался вывести 30-летнего рязанца из клуба из-за возникшего между ними конфликта. В фойе охранник, потеряв равновесие, упал. В этот момент гость заведения ударил его ногой по голове. Суд вынес рязанцу наказание в виде лишения свободы на срок 1 год 9 месяцев с отбыванием в исправительной колонии общего режима.

В Рязани мужчина напал на охранника клуба. Об этом сообщает пресс-служба региональной прокуратуры.

Инцидент произошел в ноябре 2024 года. Отмечается, что охранник пытался вывести 30-летнего рязанца из клуба из-за возникшего между ними конфликта. В фойе охранник, потеряв равновесие, упал. В этот момент гость заведения ударил его ногой по голове.

Суд вынес рязанцу наказание в виде лишения свободы на срок 1 год 9 месяцев с отбыванием в исправительной колонии общего режима.