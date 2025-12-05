В России предложили изымать автомобиль за вождение в нетрезвом виде

В Вологодском областном законодательном собрании предложили ужесточить наказания за вождение в состоянии опьянения. Инициатива предусматривает конфискацию автомобиля уже за первое нарушение и запрет на регистрацию транспортных средств для лиц с предыдущими правонарушениями. Законопроекты затрагивают статью 12.8 КоАП и статью 20 закона о регистрации транспорта. Конфискация будет применяться по усмотрению суда, что должно повысить безопасность на дорогах. Сейчас в России автомобиль изымают только за повторные нарушения, а новые меры сделают систему строже и снизят количество аварий.

В Вологодском областном законодательном собрании предложили внести серьезные изменения в законодательство, касающееся управления транспортными средствами в состоянии опьянения. Об этом пишет РИА Новости.

Инициатива включает конфискацию автомобиля за первое нарушение и запрет на регистрацию транспортных средств для тех, кто ранее привлекался к ответственности за подобные правонарушения.

Пакет законопроектов уже направлен на обсуждение Совета законодателей. В соответствии с предложением, изменения будут внесены в статью 12.8 Кодекса об административных правонарушениях (КоАП) и статью 20 закона «О государственной регистрации транспортных средств».

Авторы инициативы подчеркивают, что конфискация автомобиля будет применяться по усмотрению суда, что, по их мнению, повысит уровень безопасности на дорогах страны. Также предлагается установить новое основание для отказа в регистрации транспортных средств — наличие судимости или административной ответственности за управление автомобилем в состоянии опьянения.

На данный момент в России конфискация автомобиля предусмотрена только за повторное нарушение. В случае принятия новых мер, система станет более строгой для нарушителей, что должно снизить количество аварий и повысить безопасность на дорогах.