В Клепиковском районе выявили несанкционированную свалку древесных отходов

Прокуратура Клепиковского района провела проверку по обращению местного жителя о нарушениях в сфере обращения с отходами производства и потребления. Об этом сообщила пресс-служба ведомства по региону. В ходе проверки было установлено, что в поселке Воронцово, рядом с домом № 73, на площади 20 квадратных метров несанкционированно складируются древесные отходы, включая срубленные деревья и кустарники. Выявленные нарушения указывают на недостаточную работу местных органов власти, которые не предприняли необходимых мер для выявления и ликвидации данной свалки. В связи с этим прокуратура направила представление главе сельского поселения с требованием принять меры по устранению нарушений.

