В Госдуме выступили против ограничения прав вождения для пожилых

В Госдуме выступили против ограничения прав вождения для пожилых. Об этом сообщило издание ТАСС со ссылкой на слова первого зампреда комитета по транспорту Павла Федяева.

«Инициатива, на мой взгляд, избыточна. У нас растет продолжительность жизни, люди более ответственно относятся к своему здоровью, ну и медицина идет вперед. Это значит, что с каждым годом без прав будет оставаться все больше граждан. Дискриминация только по возрасту просто лишит социальной активности, а то и работы миллионы здоровых и адекватных людей», — заявил парламентарий.

Федяев отметил, что вопрос не требует дополнительного регулирования: с 1 марта 2027 года вступят в силу изменения, которые помогут выявить водителей с медицинскими противопоказаниями к управлению транспортным средством.