В Госдуме раскритиковали повышение минимальной пенсии до 50 тысяч рублей

Предложение установить минимальный размер пенсии в 50 тысяч рублей было охарактеризовано как популистское заявление первым зампредседателем комитета Госдумы по труду, соцполитике и делам ветеранов Еленой Цунаевой. Об этом сообщили на сайте NEWS.ru. Она отметила, что инициатива, выдвинутая депутатами от фракции «Справедливая Россия», не имеет достаточного финансового обоснования и противоречит бюджетному законодательству. Цунаева подчеркнула, что любые изменения в пенсионной системе должны быть тщательно просчитаны и соответствовать нормам Бюджетного кодекса. Она также добавила, что подобные предложения часто возникают перед выборами, что вызывает сомнения в их искренности.

