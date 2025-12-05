Ушла из жизни сотрудник научной библиотеки РГУ имени С. А. Есенина

Ушла из жизни библиограф научной библиотеки РГУ имени С. А. Есенина Усачёва Нина Николаевна. 37 лет своей жизни она посвятила своей работе в университете. Благодаря её труду РГУ имени Есенина стал участником проекта «Межаналитическая роспись журнальных статей». «Валентина Николаевна была не только профессионалом своего дела, но и необыкновенно добрым, чутким человеком. Светлая память о ней навсегда останется в наших сердцах», — говорится в сообщении. Простились с библиотекарем 4 декабря.

