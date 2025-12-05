Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Птн, 05
Сбт, 06
Вск, 07
ЦБ USD 76.09 -0.88 06/12
ЦБ EUR 88.7 -1.2 06/12
Нал. USD 78.23 / 78.00 05/12 18:15
Нал. EUR 90.50 / 92.02 05/12 18:15
Новости
Итоги года New
Публикации
«Рабы образования». Как будет работать обязательная отработка после ме...
17 ноября Владимир Путин подписал закон о целевой ордин...
Вчера 13:10
952
Дизайнерский хет-трик: OMODA C7 добавил «Золотой Клаксон» в свою колле...
Флагманский кроссовер OMODA C7 стал победителем в номин...
28 ноября 18:12
923
JAECOO J8: передовые системы безопасности покорили сердца владельцев
Внимание бренда JAECOO к обеспечению безопасности стала...
28 ноября 16:01
991
Рязанец осуществил мечту и уехал жить в США, но вернулся разочарованны...
Владимир с детства был фанатом американской культуры и ...
27 ноября 13:00
1 640
Все публикации →
Бизнес
Афиша
Погода
Банки
Тесты
Спецпроекты
Новое
Дома Рязани — от древности до современности
Интервью с Павлом Малковым
О кризисе, набережной и Новой Солотче. Интервью с Андреем Оришкевичем
О мосте через Оку, расширении дорог и борьбе с пробками. Интервью с Павлом Супруном
Вся рязанская земля начинается с кремля
Рязанские Борки
Все спецпроекты →
Ушла из жизни сотрудник научной библиотеки РГУ имени С. А. Есенина
Ушла из жизни библиограф научной библиотеки РГУ имени С. А. Есенина Усачёва Нина Николаевна. 37 лет своей жизни она посвятила своей работе в университете. Благодаря её труду РГУ имени Есенина стал участником проекта «Межаналитическая роспись журнальных статей». «Валентина Николаевна была не только профессионалом своего дела, но и необыкновенно добрым, чутким человеком. Светлая память о ней навсегда останется в наших сердцах», — говорится в сообщении. Простились с библиотекарем 4 декабря.

Ушла из жизни сотрудник научной библиотеки РГУ имени С. А. Есенина Усачёва Нина Николаевна. Об этом сообщили в пресс-службе организации.

37 лет своей жизни она посвятила своей работе в университете. Благодаря её труду РГУ имени Есенина стал участником проекта «Межаналитическая роспись журнальных статей».

«Валентина Николаевна была не только профессионалом своего дела, но и необыкновенно добрым, чутким человеком. Светлая память о ней навсегда останется в наших сердцах», — говорится в сообщении.

Простились с библиотекарем 4 декабря.