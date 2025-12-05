Суд обязал страховую компанию выплатить компенсацию за задержку выплат

3 декабря Советский районный суд Рязани вынес решение по гражданскому делу, в котором истец П. подал иск к АО «АльфаСтрахование» о взыскании убытков, неустойки, штрафа и компенсации морального вреда. Об этом сообщили в пресс-службе суда. Установлено, что после ДТП, в котором П. признана потерпевшей стороной, страховая компания не выдала направление на ремонт автомобиля в установленный срок. В результате истец обратился с претензией о возмещении убытков, однако страховщик частично удовлетворил требования. Суд признал действия АО «АльфаСтрахование» ненадлежащими и частично удовлетворил исковые требования, взыскал с ответчика убытки, неустойку, штраф и компенсацию морального вреда. Размер взыскания был снижен до разумных пределов. Решение суда пока не вступило в законную силу.

3 декабря Советский районный суд Рязани вынес решение по гражданскому делу, в котором истец П. подал иск к АО «АльфаСтрахование» о взыскании убытков, неустойки, штрафа и компенсации морального вреда. Об этом сообщили в пресс-службе суда.

Установлено, что после ДТП, в котором П. признана потерпевшей стороной, страховая компания не выдала направление на ремонт автомобиля в установленный срок. В результате истец обратился с претензией о возмещении убытков, однако страховщик частично удовлетворил требования.

Суд признал действия АО «АльфаСтрахование» ненадлежащими и частично удовлетворил исковые требования, взыскал с ответчика убытки, неустойку, штраф и компенсацию морального вреда. Размер взыскания был снижен до разумных пределов.

Решение суда пока не вступило в законную силу.