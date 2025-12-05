Рязанцы пожаловались на установку мусорных баков у колодца без согласования

Жильцы дома № 4 на улице Калинина в Скопине сообщили о незаконной установке контейнеров для мусора. Об этом рязанцы сообщили в Telegram-канале «Скопин народный» .

По словам местных жителей, работы провели без их согласия и соблюдения норм благоустройства: срубили дерево, засыпали площадку асфальтной крошкой и утром установили баки.

Местные жители отмечают, что контейнеры расположены рядом с колодцем с водяными кранами, что создает неудобства и потенциальную опасность.

При обращении в организацию, ответственную за установку, рязанцы получили ответ, что распоряжение исходило от администрации, при этом нормативы и документы на согласование им не предоставили.