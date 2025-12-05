Рязанцы пожаловались на грязную воду в доме на улице Зубковой

Жители корпуса № 1 дома № 29 на улице Зубковой в Рязани сообщили о низком качестве питьевой воды. Об этом сообщают пользователи в соцсетях. По словам жильцов, проблема сохраняется уже несколько недель, а обращения в соответствующие службы пока не дали результата. Рязанцы также пожаловались на забитые смесители, счетчики и другие бытовые приборы. Местные жители надеются, что власти оперативно отреагируют и решат проблему.

Жители корпуса № 1 дома № 29 на улице Зубковой в Рязани сообщили о низком качестве питьевой воды. Об этом сообщают пользователи в соцсетях.

По словам жильцов, проблема сохраняется уже несколько недель, а обращения в соответствующие службы пока не дали результата.

Рязанцы также пожаловались на забитые смесители, счетчики и другие бытовые приборы. Местные жители надеются, что власти оперативно отреагируют и решат проблему.