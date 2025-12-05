Рязань
Рязанцев пригласили на новогодние мероприятия в ТРЦ

Рязанцев пригласили на новогодние мероприятия в ТРЦ. Об этом сообщает пресс-служба «Марко Молл».

6 декабря в ТРЦ «Марко Молл» пройдет «Новогодняя фотовстреча». Мероприятие начнется в 14:30. Вход свободный, 0+.

13-14 декабря — «Новогодний маркет». Рязанцам представят работы местных мастеров. Маркет будет работать с 11:00 до 19:00. Вход свободный, 0+.

14 декабря — «Новогодняя экспедиция». Юные гости отправятся в «экспедицию», а во время привала приготовят собственное мороженое и увидят крио‑шоу. Начало мероприятия в 14:30. Вход свободный, 0+.

20 декабря — «Новогодний парад». Шествие объединит десятки новогодних персонажей, которые пройдут под праздничную музыку по новогодней территории торгового центра. Парад начнется в 14:30. Вход свободный, 0+.

27 декабря в «Марко Молл» развернётся детективная история «Как Гринч похитил русский валенок». Юная команда должна будет найти ключик от «Нового года». Начало в 14:30. Вход — свободный. 0+.

31 декабря — поздравление от Деда Мороза и Снегурочки. Мероприятие начнется в 14:00. Возрастное ограничение 0+.