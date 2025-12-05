Рязанцев предупредили об ограничении парковки и проезда в Октябрьском городке

В Рязани ограничат парковку для частного транспорта и проезд на участке дороги в Октябрьском городке вдоль «Гвардейского сквера». Об этом сообщает администрация города. Ограничение будет действовать с 00:00 до 24:00 8 декабря. В это время будут вестись работы по благоустройству. Органы местного самоуправления призывают рязанцев учитывать эту информацию при планировании своих маршрутов и воздержаться от парковки автомобилей на указанных участках в обозначенный период.

