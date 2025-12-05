Рязань
Россельхознадзор обнаружил мусор и сорняки на сельхозземле в Рязанской области
Специалисты Россельхознадзора проверили земельный участок площадью 37,5 гектара в Рязанском районе и обнаружили, что на нем много мусора и сорняков. Об этом сообщили на сайте ведомства.

На площади 71,9 квадратных метра нашли строительные отходы, пластиковую посуду и другие мусорные предметы. Почти 90% участка заросло травой и кустарниками.

С участка были взяты пробы земли на химико-токсикологические показатели. Результаты показали загрязнение почвы на площади 0,0055 га.

По итогам проверки ООО «Земледелец», владельцу участка, выдали предписание. В нем указано, что нужно убрать мусор, разработать план по восстановлению загрязненной земли и очистить участок от сорняков.

Если требования не будут выполнены, к компании могут применить штрафные меры.

Фото: Россельхознадзор